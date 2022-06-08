انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل بوضعيات فاضحة من غير هدوم والجمهور العربي يفجّر التعليقات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، ​مجموعة صور لها، ظهرت فيها باطلالات جريئة مرتدية ملابس فاضحة مؤلفة من سروال من اللونين الزهري والبرتقالي، كروب توب باللون الزهري لم يغطي الا صدرها، وسدلت شعرها على كتفها، وتزينت بماكياج ناعم، والتقطت الصور بوضعيات مثيرة تعمدت بها الاغراء.

تفاعل المتابعون مع صور هاندا بشكل، وانقسمت الاراء بين معبرين عن إعجابهم بإطلالتها وخفة دمها، وبين من اعتبر أن إطلالتها فاضحة، تعمدت بها الاثارة، كما انهالت التعليقات من قبل جمهورها العربي الذي تغزل بجمالها وعبروا عن حبهم لها، حيث حصدت على قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي بعد ظهورها بعدة مسلسلات مدبلجة، كان آخرها "انت أطرق بابي"، الى جانب الممثل كرم بورسين.

وكانت قد صدمت النجمة التركية جمهورها عندما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة غريبة وغير مألوفة، وهي ترتدي توب باللون البرتقالي الفاقع ونسّقت معه جاكيت من الفرو مع حذاء صيفي، وبدتا كانها عارية من الأسفل، وكانت تجلس بوضعية غريبة، تعرضت بها لانتقادات حادة.

وكانت هاندا أرتشيل قد تصدّرت عناوين مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد حديثها في لقاء صحفي عن الملابس النساء الجريئة، مؤكدة ان الناس وخاصة النساء قادرين على ان يرتدوا ما يحلو لهم من الملابس، لذلك يجب تخطي هذا الأمر، وعلى الناس ان تتوقف عن ممارسة الضغط على النساء.

ولاقت تصريحاتها تفاعلا كبيرا بين الجمهور الذين أيّدوا كلامها، مؤكدين على حرية أي شخص ارتداء ما يحلو له، بينما أشار البعض ان هذا الكلام خاطئ ويجب ان يكون هناك ضوابط وحدود للحرية في اللبس وغيره.