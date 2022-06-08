انت الان تتابع خبر هل يتنازل جوني ديب عن التعويض من امبر؟ محاموه يفجرون الصدمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو، محاميا النجم الأمريكي جوني ديب، خلال عدد من البرامج الحوارية، لانتقاد مزاعم آمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة، بعد إدانتها بالتشهير في الدعوى التى رفعها ضد زوجها السابق، وإلزامها بدفع تعويض يتجاوز الـ10 ملايين دولار.

وكشف المحاميان أن ديب قد يتنازل عن التعويض البالغ 8 ملايين دولار، التي قال محامو هيرد إنها لا تستطيع تحملها، وكشفوا عن خطط لتقديم استئناف، وقالوا: «لم يكن الأمر يتعلق بالمال بالنسبة للسيد ديب، كان هذا حول استعادة سمعته وقد فعل ذلك»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

أما عن شعور جوني ديب بعد الحكم، قال المحاميان إن نجم هوليوود شعر وكأن ثقل العالم قد رفع من كتفيه وأنه لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات.

كما انتقدت كاميل فاسكيز ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأن ديب» أقوى منها وأكثر شعبية، مؤكدة ان هيئة المحلفين لم تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، بل جاء حكمهم أنها لم تتحمل اي مسئولية، مشيرة ان جوني وكان صريحًا بشأن قضايا الكحول والمخدرات، وبعض النصوص المؤسفة التي كتبها، بعكس السيدة هيرد، التي لم تتحمل المسؤولية عن أي شيء، حسب قولها

وأضافت فاسكيز، ان مفتاح النصر كان التركيز على الحقائق والأدلة، وقول جوني للحقيقة لأول مرة، وقدرته على التواصل مع هيئة المحلفين وعامة الناس وإخبارهم ما حدث بالفعل.

وبعد خسارة القضية ضد زوجها جوني ديب، قالت هيرد، في بيان لها، إنها حزينة بسبب الحكم، الذي يشكل نكسة للمرأة، "لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق"، حسب وصفها، مؤكدة ان العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد.