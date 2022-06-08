روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:37 مساءً - نشرت الفنانة روجينا عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت روجينا في الصور من سيارتها، بمكياج جذاب، واعتمدت الالوان الترابية، مما نال اعجاب متابعيها.

وشاركت روجينا فى السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل "انحراف"، المأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

شارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.