أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة «طلق فاضي» على اليوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:32 مساءً - طرح الفنان أحمد شيبة، أغنية جديدة تحمل اسم «طلق فاضي»، قبل قليل، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية طلق فاضي، غناء أحمد شيبة، وكلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ووليد سامي، وتوزيع أشرف البرنس.

وتُعد أغنية طلق فاضي، هي الثالثة التي تجمع بين الفنان أحمد شيبة والملحن خالد سلطان، وذلك بعد أغنيتي «القلب جاله هبوط» و«أنا بابا»، اللتين حققا نجاحًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كلمات أغنية طلق فاضي

وتقول كلمات أغنية طلق فاضي لـ أحمد شيبة:

كلها عارفه تمام بعضيها.. متعيشوهاش بقى وتسوقوا فيها

والشيطان يلعب بدماغكم.. وتقولوا حاجه تحاسبوا عليها

مش كل واحد رجله تشيله.. يفتكر إنه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل.. والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام.. عايزين نشوف أفعال

لو أنتوا كله تمام.. أثبتولي أنكو أبطال

كفايا ضرب في طلق فاضي

يذكر أن شيبة طرح مؤخرا أغنية بعنوان أنا بابا، وتعاون فيها مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 700 ألف.