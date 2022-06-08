انت الان تتابع خبر تصريحات مرعبة من إنجي كيوان: اتهمت بالمثلية وخايفة تموت عشان ولادها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة إنجي كيوان كضيفة في إحدى حلقات برنامج “ab talk” مع الإعلامي أنس بو خس، وذلك في حلقة كشفت عن الكثير من الأشياء والأسرار التي توجد في حياتها الشخصية وصدمت الكثيرين، وتحدثت عن الموت وأنها تخاف منه وخاصة لأنها فقد أشخاص قريبين منها.

تصريحات مرعبة من إنجي كيوان حول خوفها من الموت

وقالت إنجي كيوان إنها بعد الزواج والإنجاب أصبحت تخاف كثيراً من الموت، وقالت “بخاف من الموت علشان مفيش حد هيحب ولادي قدي مفيش حد هياخد باله منهم أشوفهم الأول ويتجوزوا وأطّمن عليهم”.

إنجي كيوان تتحدث عن اتهامها بالمثلية الجنسية

وأضافت كيوان أنها كانت تحب المدرسة واتهمت بالملية الجنسية بسبب الشخص الذي كانت معجبة به، وقالت “وأنا في المدرسة كان فيه ولد أنا وهو معجبين ببعض ففيه فترة كنت مشغولة بانفصال والدي ووالدتي والوقت دا جت بنت جديدة المدرسة وأعجبت بالولد اللى أنا معجبة بيه بس قالولها إنه معجب بيا أنا”.

وهذه البنت عند علمها بهذا الأمر تسببت في أزمة شديدة لها لأنها جعلت كل الأولاد في المدرسة لا يتعاملون معها ويقومون بمضايقتها بشدة، وكانوا ينادونها بأنها مثيلية جنسيا.