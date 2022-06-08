انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي “ولعت الصيف” بالبيكيني الجديد والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت علي البحر مرتدية حمالة صدر من اللون الأخضر المنفوش مما أثارت إعجاب الجمهور .وظهرت منة فضالي بطريقة جذابة مع القليل الكثير من المكياج ولكن كان جزء من جسدها ظاهر مما إثارت إعجاب جمورها، الإ انه عرضها إلي الانتقادات الشديدة حيث أن بعض الجمهور اعتبرها ترتدي ملابس مثيرة وجريئة، معلقة : نعيش في مجتمع لو علمو انك تحلم حلمآ جميلا لايقظوك من النوم.