انت الان تتابع خبر كيف طرد السعوديون سعد لمجرد من جدة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقيمت عبر مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة ضد الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، بهدف منعه من الغناء، مع إقتراب موعد حفله في مدينة جدة السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة، والمقرر بتاريخ 17 يونيو الجاري، وذلك ببسبب قضايا الإعتداء الجنسي الذي أتهم فيها والتي لم يتم حتى الآن إصدار الحكم فيها.

وتصدر هاشتاغ "#نرفض_سعد_المجرد_في_جدة" موقع تويتر، وتداول النشطاء صورة للإعلان الدعائي الخاص بالحفل الذي من المقرر أن يجمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، معبرين عبر حساباتهم الخاصة عن غضبهم واستيائهم من إقامة حفل للمجرد على أراضي السعودية بعد قضايا التحرش والاغتصاب التي اتهم فيها.

وبدأت هذه الحملة بعد ان نشرت الصفحة الرسمية لـ"روتانا لايف" على انستغرام، البوستر الترويجي للحفل المرتقب للنجم سعد لمجرد والفنان اللبنانية إليسا، وكتبت: "حفلنا الجاي في موسم جدة.. رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، ولأول مرة في حفل يجمعهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المجرد لهذا الموقف، حيث رفض المصريون اقامة حفل له في بلادهم وشن النشطاء حملة ضده على مواقع التواصل، كما كان قد أطلق ناشطون وناشطات من العراق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #حفل_سعد_المجرد_مرفوض، وذلك رفضاً لإقامة حفل سعد لمجرد في بغداد، معتبرين انها محاولة لتلميع صورة الفنان المتهم بأكثر من جريمة اغتصاب وتحرش، لم يُبرّأ منها حتى هذه الساعة.

يذكران سعد لمجرد قد اوقف عام 2010 في الولايات المتحدة بعد اتهامه باغتصاب فتاة وضربها، وخرج بكفالة مالية في انتظار انتهاء التحقيقات، لكنه غادر البلد قبل ذلك ولم يعد إلى الولايات المتحدة مجدداً.