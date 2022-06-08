انت الان تتابع خبر العثور على ابن ممثل معروف جثة هامدة في سيارته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل، خبر وفاة هاريسون فاغنر، إبن الممثل العالمي ​جاك فاغنر​ الذي عرف بمسلسل "General Hospital"، حيث عثر عليه جثة هامدة في سيارته في أحد مواقف السيارات.

وأشار المتحدث بإسم قسم الطب الشرعي، في مقاطعة لوس أنجلوس، ان هاريسون توفي في شمال هوليوود عند الساعة الـ5:14 دقيقة من صباح يوم الاثنين، أما سبب وفاته فلا يزال قيد التحقيق، وتم طلب إجراء المزيد من التحقيقات قبل إعلان سبب الوفاة.

وبدوره رفض جاك فاغنر الإدلاء بأي تصريح حول موضوع وفاة نجله.

وتداولت بعض المواقع علومات حول علاج هاريسون فاغنر البالغ من العمر 27 عاما، من الإدمان في وقت سابق، ولكن لا يُعرف الى الآن اذا كان ذلك قد لعب دوراً في وفاته.

هاريسون هو ابن جاك من زوجته السابقة كريستينا فاغنر التي انفصل عنها في العام 2006، ولديه أيضا شقيق يُدعى بيتر، وفي عام 2016، اختفى هاريسون لمدة أسبوع بعد الانتكاسة وفقاً لوالده، وغرّد جاك في ذلك الوقت كاتباً بما معناه "سأطلب من الذين يعانون والذين يريدون مشاركة مخاوفهم وإدمانهم وصراعاتهم أن يفعلوا ذلك عبر تويتر. يمكننا أن نواجه ذلك معاً وأنا سأبدأ".

جاك فاغنر، ممثل، ومغني، وعازف قيثارة، وممثل تلفزيوني أمريكي