مشكلة وبنحلها.. نيكول سابا توضح سبب حذف أحدث كليباتها “سمك القرش” من “يوتيوب”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد سمك القرش، من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد ساعات من إطلاقه، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش، حصل فيه مشكلة صغيرة بنحلّها، وإن شاء الله ساعة وبيرجع بيكون موجود على يوتيوب،‏ الحمد لله العيون من أولّها بدأت بس خير كل شيء بيتحل والصبر جميل.

وأطلقت نيكول كليبها الجديد سمك القرش، خلال الساعات الماضية، بعد حملة دعائية للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كان منها صور كواليس التصوير، بالإضافة إلى فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبًا.

والكليب الجديد سمك القرش، طرحته نيكول عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، وألحان كريم عشور، وتوزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج جاد شويري.