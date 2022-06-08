فنان يكشف عن تعرضه لوعكة صحية بسبب البطيخ: “بقالي أسبوعين بتعالج منه”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد الشامي عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية بسبب البطيخ.

وكتب الشامي، قبل قليل، عبر حسابه على تويتر: “بقالي أسبوعين بتعالج بسبب البطيخ و كل الناس اللي حولية جالهم تلبك معوي و تعبوا من البطيخ ف اه البطيخ عندنا مغشوش عشان يكبر و يكسبوا فيه اكتر و ان شاءالله اي واحد تسبب في ده ربنا هيخلي نهايته عبرة ، الناس اللي مفيش عندها دم عشان الفلوس دي في نار جهنم دنيا و اخرة”.

وكشف الشامي عن وعكته، تعليقًا على انتشار شائعات عن تسمم البطيخ واحتوائه على مواد مسرطنة.

يذكر أن اَخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل “دايما عامر” مع مصطفى شعبان ولبلبة والمخرج مجدي الهواري، والذي عرض في رمضان الماضي.