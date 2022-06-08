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الرياض - احمد صلاح - سبب انفصال اسيا الشمري احتل موضوع انفصال آسيا الشمري عن زوجها أحمد البلوشي أكثر الموضوعات بحثًا على جوجل خلال ال24 ساعة الماضية.

سبب انفصال اسيا الشمري عن زوجها احمد

طلاق آسيا الشمري من زوجها أحمد البلوشي، كانت القصة الأكثر شهرة على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث كانت نجمات سنان شاة محل إشاعات كثيرة، تزامنا مع الإعلان عن ترك الحجاب، وظهورها بالوشم في آخر ظهور لها مما أثار ضجة حولها. من بين عشاقها المزعومين الذين تسببوا في طلاقها من زوجها.

يذكر أن ما دفع المتابعين للبحث عن طلاق مصممة الأزياء الكويتية آسيا الشمري من زوجها أحمد البلوشي، كان آخر فيديو نشرته على سنان شاة.

وظهرت فيه بشكل مختلف وصوتها. كانت حزينة بشكل واضح، ويبدو أن علاقتها بزوجها بدأت تتدهور، على الرغم من حقيقة أن لا جهة رسمية ولا الشمري نفسها أكدت طلاقها.

من ناحية أخرى تعد آسيا الشمري البالغة من العمر 32 عامًا من أشهر العارضات في الخليج، ولديها أكثر من 2 مليون متابع على Instagram، ولها قاعدة كبيرة من المتابعين على مستوى مختلف.

صفحات التواصل الاجتماعي، مثل Snapchat. علاوة على ذلك، تتمتع بشعبية ساحقة تتفاعل مع كل ما يتعلق بتحديثاتها وأحدث أخبارها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في منطقة الخليج.