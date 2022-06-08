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الرياض - احمد صلاح - سبب وفاة والد الشاب خالد توفيت السيدة خديجة الحاج إبراهيم والدة الموسيقار الجزائري الشهير الشاب خالد، :” توفيت خالتي خديجة حاج إبراهيم أم الشاب خالد وفلالي ونور الدين..اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة “.

سبب وفاة والد الشاب خالد

الشاب خالد مغني راب جزائري اكتسب شهرة كبيرة ليس فقط في العالم العربي ولكن أيضًا في بقية العالم. عندما كان خالد في الرابعة عشرة من عمره فقط.

وشكل فرقته الأولى وأطلق عليها اسم “فرقة الخمسة نجوم”. أصدر أغنيته الفردية الأولى تحت اسم Trigue Lycée، وكان للتطور الكبير في موسيقى الرأي أثر في تحفيزه للتقدم في سن مبكرة، مما أدى في النهاية إلى كونه أشهر مغني الرأي الدولي.

ويعتبر الشاب خالد أول فنان عربي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها للعالم، وأشهر أغانيه (ديدي) التي كانت سبب انتقاله الدائم إلى باريس بعد التهديدات التي وجهت له.

وحاول الشاب خالد انتقاء أغانيه كثيرًا، حيث يعتبر الشاب خالد أول فنان عربي استطاع إيصال الأغنية العربية وإخراجها إلى العالم.

ويعد الشاب خالد من اكثر الفنانين المحبوبين من كل الأعمار والأجناس نظرا لطيبته ووجهه البشوش دائمًا ولأعماله المتميزة للغاية