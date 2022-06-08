سبب وفاة الفنان يوسف البلوشي من هو الممثل المعتزل

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الرياض - احمد صلاح - سبب وفاة الفنان يوسف البلوشي أعلنت وسائل إعلام رسمية كويتية، اليوم الثلاثاء، 7 يونيو 2022، وفاة الفنان الكويتي المتقاعد يوسف محمد البلوشي عن عمر ناهز السبعون عاما، فيما غمرة مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل التعازي والمواساة، وسيل من النشطاء الإعلاميين والفنانين الكويتيين المدعوين. لهم في حفل تأبين. منه ومن موقع الجنينة نتفهم سبب وفاة يوسف محمد. البلوشي

سبب وفاة الفنان يوسف البلوشي

وبحسب العديد من النشطاء الإعلاميين الكويتيين، فإن يوسف محمد الموت البلوشي كان نتيجة أزمة صحية سابقة نُقل بسببها إلى المستشفى. لم يتم تأكيد ذلك رَسْمِيًّا من قبل عائلة البلوشي أو حتى السلطات الصحية الرسمية في الكويت.

وأعلن الفنان الكويتي يوسف محمد البلوشي، في وقت سابق، اعتزاله رسمياً مسيرته الفنية والتوبة إلى الله في بداية مشواره الفني، موضحاً أن الصلاة كانت سبب تخليه عن جميع الأنشطة الفنية. أخبره أحد أقرانه أن والده رجل متدين لا يترك الصلاة عندما يشهد يشرب ويحتفل ويرقص. دفعه هذا إلى التخلي عن الرسم تمامًا.

ويكيبيديا الفنان يوسف البلوشي

يوسف محمد البلوشي، مغن شعبي كويتي توقف عن الأداء في بداية مشواره الفني، من مواليد 21 مارس 1952. بين عامي 1960 و 1970 نما إلى الشهرة، وجميع أعماله الغنائية، وإن كانت بطيات مخيفة، تأسس أحيانًا على التجربة والحقيقة، وأحيانًا على خلق خياله؛ كان إعلان عام 1980 عن اعتزاله عالم الفن مصحوبًا بالكآبة.

ظهر يوسف محمد البلوشي للجمهور لأول مرة عبر برنامج البادية على التلفزيون الكويتي، بناءً على سطور الشاعر المتقاعد الشيخ حجاب بن ناحت الحرب. ومع ذلك، كان في ذروة شهرته.

وفاة الفنان الكويتي المعتزل البلوشي

أذهلت وفاة الفنان الكويتي يوسف محمد البلوشي متابعي موقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022. توفي الفنان المتقاعد يوسف محمد البلوشي بعد صراع طويل مع المرض. ذكرت مصادر موثوقة في 7 يونيو 2022، عن عمر يناهز السبعين عامًا، أن الفنان يوسف محمد البلوشي كان يعاني من أزمة صحية كبيرة قبل أيام قليلة، ونقل بعد ذلك إلى المستشفى. من أجل الحصول على رعاية طبية ممتازة في الكويت، غادر الله المستشفى بعد أيام قليلة فقط.