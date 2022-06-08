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الرياض - احمد صلاح - سبب وفاة لينا أنور الإعلامية السودانية

تم الإعلان من قبل وسائل إعلام ومواقع عربية سودانية بشكل خاص اليوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022 خبر وفاة ” لينا أنور ” الإعلامية السودانية الجنسية الصغيرة في السن في العاصمة السعودية الرياض.

وانتشر اسم هذه الإعلامية المشهورة وذلك لكونها واحدة من المؤثرين في المسيرة الإعلامية في دولة السودان في فترة من الزمان وهة معروفة بشكل ملحوظ على منصات التواصل الإجتماعي. من قبل آلاف المواطنين العرب الذين صُدموا بعد ما سمعوه من أخبار تفيد بوفاتها اليوم.

سبب موت الإعلامية السودانية لينا أنور

وحسب ما تم نشره من قبل العديد من الصفحات الإخبارية الموثوقة عن وفاة الصحفية الشابة لينا انور، فإنه وحسب تصريحات صادرة عن عدة جهات معنية بأخبار الشخصيات المهمة في السودان، فإن السبب وراء وفاة لينا أنور هو معاناتها من مرض مفاجئ أدى لوفاتها بشكل صادم.

و قد انتشر اسم لينا أنور الالنواب على العديد من مواقع السوشيال ميديا ” تويتر – فيس بوك – انستجرام” وأيضاً على محرك البحث جوجل ، وهذا بعد إعلان خبر وفاته الذي صدم الكثير من أهل السودان وغيرها من البلاد العربية.

تفاعل المغردين مع خبر موت لينا أنور الإعلامية

و غرد الكثيرون على مختلف منصات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة حول وفاة لينا أنور .