تعاون جديد بين تامر عبد المنعم ونقابة المهن السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 03:28 مساءً - وقع كلا من المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بروتوكول تعاون وذلك لإستخراج تصاريح من النقابة للطلاب الحاصلين علي شهادة من قصر السينما بالدراسات السينمائية الحرة في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ينص البروتوكول على أحقية الطالب الخريج تقديم شهادته بالنقابة للحصول علي تصريح للعمل.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية عن سعادته الكبيرة بهذا وقال : يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لحفظ حقوق الطالب خريج دراسات قصر السينما والثقافة السينمائية في العمل وإستخراج التصاريح.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن في ظل رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم لوزارة الثقافة والمخرج هشام عطوة كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة سيكون هناك مجموعة من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.