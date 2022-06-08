انت الان تتابع خبر هذا ما فعلته قناة MBC4 مع مفاتن الفنانات الحساسة والمكشوفة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عرضت قناة MBC4 حلقة جديدة من برنامج MBC Trending، التي غطت فيها فعاليات مهرجان "الزمن الجميل" في دورته الخامسة، الذي يقام في لبنان، بحضور نجوم كبار مثل ماري سليمان، هاني شاكر، صفية العمري، حسام تحسين بك، نادين خوري، فادية عبد الغني، وليليان نمري، مايا يزبك التي اشتهرت في مصر والوطن العربي بأغنيتها "حبيبي يا عيني"، وغيرهم.

وقدمت الحفل الإعلامية كارلا حداد، وكان افتتاح المسرح مع الفنانة تانيا قسيس بالنشيد الوطني، ثم قدّمت باقة متنوعة من أشهر وأهم أعمالها الفنية، أبرزها أغنيتها الوطنية «درب المجد».

وكرّم المهرجان نقيب الفنانين المطرب هاني شاكر، وعدد من الممثلات المصريات واللبنانيات القديرات مثل مادلين طبر، عبدالله الحمصي، مايا يزبك، يوسف فخري، وعازف القانون الموسيقي محي الدين الغالي، وغيرهم.

أما ما لفت انظار المتابعين خلال استعراض برنامج MBC Trending، لتفاصيل المهرجان واللقاءات مع الفنانات المتواجدات فيه، هو قيام القناة بتغطية فساتين الفنانات المكشوفة في نسخة التليفزيون، فتجد انها وضعت غباش على مفاتنهن الحساسة، وأشاد البعض بهذه الخطوة من القناة، بينما سخر البعض من هذا الأمر، معتبرين انها تصرف مبالغ فيه وخاصة ان فساتين الفنانات ليست مكشوفة بشكل كبير.

برنامج MBC Trending، فريد من نوعه يسلط الضوء على أحدث أخبار المشاهير، ويتطرق إلى المواضيع الرائجة التي تشغل عشاق عالم الموضة والرياضة والرفاهية، ويقدمه صبحي عطري، بسنت شمس الدين، مهند بخيت.