انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تلهب الجمهور وتبرز مفاتنها بفستان “ملزق” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقضي الفنانة رانيا يوسف عطلتها الصيفية في لندن في الفترة الحالية، حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف وهي فستان ضيق للغاية من اللون الأسود والقصير حتي الركبة وتجلس داخل مركب وسط المياه ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة : لا تفوت فرصة الاستمتاع ببعض الهواء النقي ♥ ️.

وحصلت رانيا يوسف علي كثير من التعليقات علي هذه الصور مثل قمر منووووررررة يالغالية ست رانيا ماشاء الله قمر ياأميرة البحر مساء الورد جميل مثلك عيونك الحلوين اشتقنالك- ايه القمر اللي طالع بالنهار ده- جمالك يا عسل.