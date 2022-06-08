مخرج فيلم joker يكشف عن جزء ثانٍ بعنوان Folie à Deux

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلن المخرج تود فيليبس بشكل رسمي عن جزء ثان من فيلم " Joker"، والذى سبق وقدمه النجم العالمى خواكين فينكس فى 2019، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، ونال جائزة أوسكار أفضل ممثل عن أداءه فى الفيلم، فبعد مرور أكثر من عام على انتشار الشائعات حول جزء ثان من الفيلم أكد فيليبس الخبر رسميًا، من خلال حسابه على إنستجرام.

وأكد فيليبس أن الجزء الجديد سيطلق عليه Joker: Folie à Deux، حيث نشر فيليبس صورة باللون الأحمر الغامق، وهو اللون الذى يناسب الشخصية الأساسية للفيلم.، وفى الصورة الثانية يظهر خواكين فينكس في صورة بالأبيض والأسود.

على الرغم من عدم وجود تفاصيل للجزء الجديد حول مصير جوكر، فإن العنوان يعطي فكرة عما قد يأتي، حيث يشير مصطلح "Folie à deux" إلى "اضطراب توهمى نادر يتشارك فيه شخصان أو أكثر تربطهم روابط عاطفية وثيقة".

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.