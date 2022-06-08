غدا.. أعمال الموجى وبليغ حمدى والسنباطى على مسرح الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تقيم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا فى الـ 8 مساء غدا الخميس 9 يونيو على مسرح الجمهورية يتضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكبار الملحنين منها شباكنا ستايره حرير - كامل الأوصاف لـ محمد الموجى، كيفك أنت - سلملى عليه لـ زياد رحبانى، عنابى لـ حلمى أمين، التوبة لـ بليغ حمدى، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق، بان عليه الحب - بتلومنى ليه لـ كمال الطويل، لعبة الايام لـ رياض السنباطى، لست قلبى لـ محمد عبد الوهاب، منحرمش العمر لـ فريد الاطرش .. أداء مى حسن، سعيد عثمان، سارة ذكى، إسماعيل صادق، يحيي عبد الحليم

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي للحفاظ عليه من الاندثار وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي علمي متطور .