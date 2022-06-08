انت الان تتابع خبر أول رد من سارة الطباخ بعد الحكم على محمد الشرنوبي: مغاير للحقيقة ومغالط للواقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت المنتجة سارة الطباخ بإصدار بيان رسمي أكدت فيه إن الحكم الذي صدر من محكمة استئناف القاهرة أمس، هو جاء في صالحها، وليس لصالح خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي كما يظن.

أول رد من سارة الطباخ بعد الحكم على محمد الشرنوبي

وأما عن البيان الذي صدر من داخل مكتب يسر قنطوش المحامي وكيلاً عن سارة الطباخ، وقال “إيماءاً لما نشر من قبل محمد الشرنوبي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نهيب بالسادة المتابعين والصحفيين تحري الدقة والحقيقة لأن كل ما نشر ليس له أساس من الصحة، وأن الحكم القضائي صادر لصالح شركة إيرث برودكشن، وهو عنوان الحقيقة”.

واستكمل قائلاً “الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لما أصابها من أضرار أدبية ومعنوية، حيث إن كل ما تم نشره هو مغاير للحقيقة، ومغالط للواقع”.

سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبي وتطالبة بتوضيح الحقيقة

وأستكمل البيا “كما نهيب بالسيد محمد الشرنوبي وذلك إحقاقًا للحقيقة، وعدم المغالطة، نشر أسباب الحكم كاملًا، لإيضاح الحقيقة حتى يتسنى للسادة المتابعين معرفة الحقيقة كاملة، ونؤكد أن شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال محمد الشرنوبي طبقًا لحكم القضاء، وأننا حاليًا نتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما تم نشره من مغالطات”.

واختتم البيان “كما تهيب الشركة كافة الجهات المعنية بالإطلاع على أصل الحكم، قبل اتخاذ أي إجراءات تعاقدية مع الشرنوبي، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وسنوافيكم بكافة الإجراءات القانونية المتخذة خلال الأيام المقبلة”.