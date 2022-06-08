انت الان تتابع خبر تطورات حالة الفنانة رحمة حسن الصحية.. بعد ما عضها كلب في منطقة حساسة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رحمة حسن بالكشف عن التفاصيل الخاصة بحالتها الصحية بعدما هاجمها كلب أثناء سيرها على الرصيف في الشارع، وهذا ما أدي إلي إصابتها بعضه شديدة الخطورة في مكان حساس.

تطورات حالة الفنانة رحمة حسن الصحية بعد عضها الكلب

وكشفت رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية على “إنستجرام“، قائلة “مساء الخير، أنا متشكرة جدا لاهتمامكم ولكل الناس اللي كلمتني تطمن علي، وآسفة أني ماقدرتش أرد على معظم الناس لأني كنت تعبانة ومش قادرة على الكلام، انا رحت المستشفى وكشفت عند جراح متخصص وهو غير على الجرح وعمل اللازم والحمد لله طمني، وقالي اتابع معاه الفترة الجاية واني هاكون كويسة ان شاء الله والجرح هياخد وقته وهايخف”.

مصير الكلب الذي عض رحمة حسن

وتحدثت رحمة عن مصير الكلب قائلاً “بالنسبة للكلب احنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها توديه مركز تأهيل وتدريب، علشان تعدل سلوكه، وتبعت لنا الورق الرسمي اللي بيثبت أنها ودت الكلب فعلًا وإلا هاعمل محضر وساعتها الكلب اللي هايتضر ودي حاجة مترضيش حد.. وهي متفاهمه جدا وقالت إنها ذكرت أنها قالت هاتعمل كدا اول الشهر الجاي، عشان اخوها اللي هايوديه ويتولي مسؤوليته.. الحمد لله أنا كويسة والكلب كويس.. وأتمني أن صاحبة الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقي كويس”.