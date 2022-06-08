جمالها ساحر طغئ على زوجة الوليد.. اتفرج خطيبة عصومي مقداد تخطف القلوب في أول ظهور لها معه (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - ليس هناك شك من أن عصومي والوليد مقداد أصبحا محط اهتمام الجمهور، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت بشكل واسع تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بعصومي وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.

وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني معبرين عن فرحتهم بخطوبته. فيما البعض الآخر إلى مقارنة جمالها بجمال زوجة شقيقه الوليد مقداد، مشيرين إلى أنها أجمل من زوجة الأخير. وإلى حين هذا الوقت لم يتم تأكيد هذه المعلومات فيما اذا كانت خطيبته فعلًا أم مجرد صديقة التقطت صورة إلى جانبها.