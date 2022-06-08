انت الان تتابع خبر فضيحة مايا دياب على السرير وهكذا دعمت المثلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلا واسعا بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، حيث ظهرت بإطلالات جريئة ومكشوفة، وهي تتمدد على السرير بفستان قصير، وعلقت عليها: "لا يجب أن أبقي صوري الجميلة في مكتبتي لفترة طويلة ".

تعرضت مايا دياب للانتقادات من قبل المتابعين الذين اعتبروا انها بالغت باستعراض جسدها، كما اتهمها البعض أنها تحاول تقليد نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، معلقين على اطلالاتها: "كيم كاردشيان العرب" و"كيم كاردشيان style".

وكانت الفنانة اللبنانية قد أثارت الضجة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة دعم إلى المثليين عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، وقالت: "بحبكم، هيك تعلّمت وعلّمت بنتي ورح علّم كل شخص homophobic انّو يتقبّل الآخر مهما كانت ميوله.. الانسان قلب وعقل فقط والباقي تفاصيل".

وعلى صعيد آخر، طرحت دياب أغنية "أمي يا أمي" الخاصة للأمهات اللاتى ينجبن "الأطفال المبتسرين" قبل اوانهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم، وأكدت مايا إنها تحضر ما بين ثلاث إلى أربع أغاني ستقوم بتصويرها خلال أيام متتالية وتطرح منها اثنتين أو ثلاثة في موسم الصيف.

وكانت قد طرحت مايا أغنية "أكتر شوية"، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"... والتي تقول فيها: "أكتر شوية اهتم بيا، أكتر شوية وأسأل عليا".