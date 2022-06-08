ننشر القصة الكاملة لأزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:22 صباحاً - عاد اسم المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى مرة أخرى ليتردد على مواقع التواصل الاجتماعى،بعدما أعلن الأخير من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك انتهاء النزاعات بينه وبين سارة الطباخ .

نشر الفنان محمد الشرنوبى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن انتهاء فترة المنازعات مع المنتجة سارة الطباخ وحكمة المحكمة بانهاء عقده معها.

وقال محمد الشرنوبى : “انا بقيت حر ... الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمة لصالحي بانهاء عقده مع شركة ايرث برودكشن للإنتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة.. شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي”.

وكانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما في الإستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ و قررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24/5/2022 أن العقد إذا انعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة و لا يعد تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد سببا انحلاله في التزامات تقضي بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر على وجود العقد و كيانة فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من التزامات و يقتصر الانقضاء على ما تم تنفيذه من التزامات دون أن يشكل ذلك أدني مساس بالعقد ذاته .

و قد تم الإتفاق علي تحويل هذا العقد بكافة حقوقه و التزاماته إلي شركة ذات مسئولية محدودة في أي وقت خلال هذا العقد و قد تم الإتفاق على أن يكون إسم الشركة إيرث برودكشن ، و اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ 1/9/2017 يكون قد تم إنهائه ضمنا اعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق و الالتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها .

لـهذا حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بإنتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 اعتبارا من تاريخ إنشاء شركة إيرث برودكشن في 23/5/2018 و ذلك على النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتي التقاضي لذلك نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الإلتزامات المترتبة علي العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبي قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من إلتزامات لشركة إيرث برودكشن و التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ و من ثم فإن الشركة هي مازالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد و ما جاء بالحكم سالف البيان.

ويعتبر هذا الحكم حاسم للنزاع بين الشرنوبي وسارة ويحسم الصراع الدائر بين مايقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ ولا يجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ ،وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم ،وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاه خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.

بداية الأزمة بين محمد الشرنوبى وسارة الطباخ

بدأت أزمة عندما تعاقد الفنان محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعماله وإنتاج بعض الأعمال الغنائية له وكان التعاقد ينص على إدارة أعماله لعدة سنوات ولا يحق له أن يعمل مع أى شركة أخرى دون الرجوع إلى الشركة التي تعاقد معها وهو ما تم الاتفاق عليه وذلك قبل أن يتم الإعلان عن خطوبتهما.

تغير الأمر بعد شهور، حيث أعلن الشرنوبي انفصاله عن سارة الطباخ اجتماعياً، وترتب عليه فنياً، وقرر عدم استمرار العمل معها، إلا أنها رفعت ضده دعوى قضائية تفيد بعدم أحقيته فى العمل دون الرجوع إلى الشركة، وأرسلت سارة الطباخ تحذيراً شديد اللهجة للفنان محمد الشرنوبى من التوقيع مع أي شركة إنتاج أخرى، دون العودة إلى شركتها باعتبارها الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان فى كافة الأعمال الفنية.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا توضح فيه قرارها بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي، بعد الاستماع لأقوالهما، وانتهى الأمر بقرار من النقابة بوقف الشرنوبي لحين حل النزاع ودياً أو قضائيا، ومن بعدها أصدرت سارة الطباخ، مالكة شركة إيرث برودكشن للإنتاج الفني، بيانًا حذرت فيه شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع الشرنوبي، وشددت فيه على ضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه.

أعلن المطرب محمد الشرنوبي على عن قرار حبس المنتجة سارة الطباخ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال محمد الشرنوبي: الحمدلله الحق ظهرتم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة ادارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي و خيانة الامانة».

وتابع: اظن الصوره وضحت. انا كنت ساكت و مكانش نفسي الامور توصل لكده و كنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الاعلام بس لقيت اصرار من الطرف الاخر انه يقحم الاعلام و يشوه صورتي قدام الناس

بس لو في حد واخد حق حد فا القانون و المحكمة قالت كلمتها.

الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة اعمالي و بالتالي كانت بتتعاقد و تستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم و تاخد نسبتها و توردلي الباقي و ده مكانش بيحصل".

وأضاف: “الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة و بددت كل اموالي اللي في ذمتها و اخر صلح سلمت الشركة توكيل على أساس أننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها و ده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما و بالفعل نفذت المسلسل و برضه مخدتش فلوس”.

واختتم: “لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا و عدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لأن ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي و تشويه صورتي و الحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق”.