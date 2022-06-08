هل سيقدم شخصية الرئيس بشار الأسد؟ مكسيم خليل يعلق على مشاركته في “ابتسم أيها الجنرال”

وانشغلت الساحة الدارمية بخبر “ابتسم أيها الجنرال”، والذي وتدور أحداثه في فلك المخابرات والفساد، ولهذا الوقت لم تتضح تفاصيل المشروع بشكل دقيق، وذكر أن العمل سيصور بين تركيا وقطر.

وسيشارك في بطولته العمل النجم السوري مكسيم خليل، وقد خرج عن صمته ليوضح ما يدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان السوري مكسيم خليل عبر حساب في تويتر تغريدة، ليوضح ما يتم تداوله بخصوص المسلسل الجديد، وقال فيها : “ما يتم تداوله حالياً في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل “ابتسم أيها الجنرال” ارتجالات عارية عن الصحة”.

وأضاف الفنان أنه سيتم التحدث حول التفاصيل مع المسؤول عن البث والعمل وعلق“أي معلومات أو تفاصيل تخص هذا العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من خلال الكاتب سامر رضوان أو المكتب الإعلامي للشركة المنتجة.

وذكرت المصادر إلى وجود عمل بهذا الاسم، لكن لم تتضح ملامحه بعد، رغم نفي خليل ما يتم تداوله بخصوص المسلسل، ومن المعروف أن الكاتب سامر رضوان معروف بمسلسلاته القوية التي تتحدث عن الفساد، ومن المتوقع أن المسلسل سيكون عملاً مرتقباً.

وآخر أعمال رضوان مسلسل “دقيقة صمت”، إخراج شوقي الماجري، بطولة عابد فهد، الذي عرض عام 2019.

آخر أعمال مكسيم خليل

شارك الفنان مكسيم خليل في مسلسل “رقصة مطر”، وشاركته بطولته النجمة اللبنانية إيميه صيّاح.

وتدور أحداث المسلسل حول مايسترو يدعى “بسام القاضي”، توجه له اتهامات خطيرة حول قتل حبيبته، وفيما بعد تعود قصة حب قديمة إلى الواجهة حين تستلم محامية قضية حبّها القديم في جريمة قتل، فتخلط الأوراق على أوتار الخيانة والحب.

وأيضاً مسلسل “8 أيام”، الذي شاركته بطولته النجمة سينتيا خليفة، ودارت أحداثه في إطار بوليسي حول مجموعة من الجرائم البوليسية، التي تقع ضمن 8 أيام، ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، حيث أدت فيه سينتيا دور ضابط شرطة، بينما أدى فيه مكسيم دور محام، يتهم بجريمة قتل لم يقم بها.