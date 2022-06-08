نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول فيلم عن فاطمة الزهراء ويظهر فيه سيدنا محمد.. وقف عرض “سيدة الجنة” في إنجلترا بسبب الاحتجاجات على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - سحبت شركة Cineworld فيلم Our Lady in Heaven أو “سيدة الجنة” الذي يتناول قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للمنظور الشيعي، من جميع سينمات شيفيلد وبولتون برمنجهام.

ويأتي هذا القرار بعد احتجاجات المسلمون في البلدة على عرض الفيلم بدعوى أنه مسيء للإسلام.

كان مجلس بولتون للمساجد قد أرسل بيانا إلى شركة Cineworld ووصف من خلاله الفيلم بأنه غير ملائم وتسبب في غضب المسلمين حول العالم ويتجرأ على المجتمع المصري.

وأضاف البيان “الفيلم يحقر النبي صلي الله عليه وسلم بطريقة صارخة من نواح عدة كما أنه يحرف الروايات الأرثوذكسية ويقلل من احترام أكثر شخصية احتراما في التاريخ الإسلامي”.

وأعلنت شبكة “سينيوورد” البريطانية لدور السينما، يوم الثلاثاء، أنها ألغت عرض فيلم ”سيدة الجنة“، في بريطانيا بعد تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد هذا الفيلم حول السيدة فاطمة ابنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزوجة الإمام علي بن أبي طالب.

وتطالب عريضة إلكترونية وقّعها أكثر من 119 ألف شخص بسحب الفيلم الذي وصف بأنه ”مهين“ و“عنصري“. وبحسب صحيفة ”الغارديان“، تظاهر مسلمون أيضًا خارج صالات ”سينيوورلد“ في الكثير من المدن معتبرين أن الفيلم ”مسيء للدين الإسلامي“.

وقال أحد الناطقين باسم المجموعة، إنه ”نظرًا إلى الحوادث الأخيرة المتعلقة بعرض الفيلم قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا”. خاصة في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وردًا على سؤال من صحيفة ”اجغارديان“ قال المنتج التنفيذي للفيلم مالك شليباك إن دور السينما يجب أن ”تدافع عن حقها في عرض الأفلام التي يريد الناس مشاهدتها“ بدلًا من الرضوخ ”للضغوط“.

الفيلم من بطولة مارك أنتوني برايتون وراي فيرون ودينيسي بلاك وجابريل كارتاد ومن إخراج إيلي كينج.

وتم عرض هذا الفيلم ضمن أسبوع اليوبيل البلاتيني الذي تحتفل به المملكة المتحدة، الفيلم يحكي قصة حياة السيدة فاطمة الزهراء من ولادتها حتى استشهادها وفق المنظور الشيعي، من كتابة ياسر الحبيب، وكان يسمى سابقاً فيلم يوم العذاب وهو أول فيلم يجسد حياة السيدة فاطمة وأول فيلم يظهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ‏