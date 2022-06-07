وفاة فنان خليجي شهير والحزن يفجع الوسط الفني .. (الاسم والصورة)

الرياض - محمد الاطلسي -

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�وفي الفنان الكويتي المعتزل، يوسف البلوشي عن عمر ناهز 70 عامًا، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام كويتية. ووفق ما ذكرته فقد توفي الفنان الكويتي بعد صراع طويل مع المرض منذ عدد أسابيع، ومن المقرر صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين في الكويت. ويذكر أن الفنان الراحل قد كشف في وقت سابق عن الموقف الذي دفعه لاعتزال الفن والتوبة في وقت مبكر من مشواره الفني، حيث أنه أثناء غنائه في إحدى الحفلات وجد أناس يشربون خمرًا ويعزفون ويرقصون، فناداه أحد أقرانه، وذكّره بأن والده كان رجلا متدينًا لا يترك صلاة في المسجد. وأشار الفنان الراحل إلى أن هذا الموقف جعله يخجل مما يفعله، ودفعه للاعتزال والتوبة والهداية إلى الطريق الصحيح.