بعد 3 سنوات من الملاحقات القضائية.. الشرنوبي يعلن انتهاء معركته مع سارة الطباخ (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن انتهاء أزمته مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج.

ونشر محمد الشرنوبي فيديو له ليعلن عن حصوله على حكم نهائي من المحكمة بإنهاء عقده مع الشركة.

وقال محمد الشرنوبي: أنا بقيت حر … الحمد لله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا؛ والإساءة لسمعتي وتعطيل شغلي، المحكمة حكمت حكم نهائي بانتهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن، وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية.

وأضاف: استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة خلاص هعرف أغني براحتي بقالي 3 سنين مش عارف أنزل أغاني خالص وشكرا ليكم جدا على وقوفكم جنبي وفي ضهري.

يذكر أن الفترة الماضية لم يتمكن محمد الشرنوبي من طرح أي أغنية جديدة وحتى أغنية “إيه اللذاذة دي” التي طرحها عبر قناته على YouTube تم حذفها بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة YouTube وإرسال العقد المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية.

يشار إلى أن محمد الشرنوبي شارك في رمضان 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربي” مع نيللي كريم، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.