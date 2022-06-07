جوهرة تخطف الأنظار بالأحمر الناري في أحدث جلسة تصوير على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:25 مساءً - شاركت الراقصة الروسية "جوهرة" متابعيها عبر حسابها علي إنستجرام جلسة تصوير استعرضت فيها رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ.

وظهرت جوهرة بإطلالة أنوثية لافته كعادتها، مرتدية فستانا مجسما مكشوفا بالأحمر الناري، وبه فتحة مثيرة كشفت عن احد ساقيها، فيما أنتعلت صندلا بكعب عالي باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناغم مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا من الوان النود ، مع الكحل والآيشادو البني مما أبرز جمال عينيها.

وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.