انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مزح حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم: الشيف شغال بقالة 48 ساعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان حسن الرداد بنشر فيديو جديد من داخل منزله وهو يمزح مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتفاعل معه الكثير من المتابعين.

مزح حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم أعجب الجميع

وظهر في الفيديو الذي نشره حسن الرداد صوت زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وهي تمزح معه أثناء تناول الطعام، وقالت له “حسن إنت مش مستني حد على الأكل؟”، ورد عليها حسن الرداد قائلاً “لا طبعاً الناس جاية أومال كل الأكل ده عاملينه لمين، الشيف شغال بقالة 48 ساعة”.

شائعات انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم

وتحدث في وقت سابق الرداد عن شائعات انفصاله عن إيمي، قائلاً “معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد”.