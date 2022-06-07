انت الان تتابع خبر بالفيديو.. طفل ينهار بالبكاء بعد مقابلة محمد رمضان.. طلب منه بوسة والتقطوا الصور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دخل طفل في نوبة من البكاء الشديد بعدما قابل الفنان محمد رمضان في الشارع وطلب منه أن يلتقط صورة معه، وتعد من أبرز الأشياء التي حدثت في الساعات الأخيرة الماضية.

طفل ينهار بالبكاء بعد مقابلة محمد رمضان في الشارع

وحرص الفنان محمد رمضان على نشر من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماع الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، فيديو خاص بالتفاف الكثير من الأطفال حول سيارته لالتقاط العديد من الصور معه، وظهر أحد الأطفال وهو يبكي بشدة بعد التقاط صورة معه.

رد فعل محمد رمضان على بكاء الطفل

وحرص محمد رمضان على طمأنه الطفل بعد دخوله في نوبة من البكاء، وسأله قائلاً “تعالي قرب هنا.. هات حضن وبوسة، بتعيط ليه؟” ليرد الطفل وهو يمسح دموعه بتأثر “عشان بحبك”، وأعطي رمضان الطفل قبله قبل أن يبدأ الأحير في الضحك بدلاً من البكاء، وبعدها عاد بعد ثواني ومعه أصدقائه وهو يقول لرمضان ضاحكاً “اتصور مع ياسين بقي”.