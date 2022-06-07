نيكول سابا تطرح فيديو كليب أغنيتها سمك القرش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - نشرت الفنانة نيكول سابا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “سمك قرش” بعد فترة من تشويق جمهورها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، والكليب من إخراج جاد شويري.

وشاركت نيكول سابا، خلال موسم عيد الفطر المبارك، في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" بطولة محمود عبدالمغني،ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

كما شاركت نيكول سابا أيضا مؤخرا في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب ومحسن محيي الدين.

على جانب آخر تطل نيكول بصحبة زوجها النجم يوسف الخال في ظهور خاص بختام حلقات برنامج "ليالي رمضان"الذي يعرض 1 mbc من الرياض.