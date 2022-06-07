جورجينا رودريجيز تستعرض أناقتها في أحدث ظهور على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - تألقت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جورجينا ساحرة وناعمة امام المرآة، حيث ارتدت بليزر فستان انيق بالوان مختلفة وبقصة مميزة، واعتمدت ريم علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.