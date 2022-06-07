انت الان تتابع خبر فضائح بالجملة .. ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند بتطورات صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تطورات مفاجئة شهدتها أزمة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل، والتي بدأت بمنشور دعم من وائل لشقيقته بسبب خلافاتها مع زوجها، وانتهت بشجار علني واتهامات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما اتهمته أنه تخلى عنها مقابل سيارة مرسيدس، لتصل في النهاية الى التلويح بالقضايا والقانون.

حيث أصدرت الفنانة عبر محاميها أشرف عبد العزيز بيانا حذرت فيه من شقيقها وحديثه عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان أن وائل ينشر أحاديث وحوارات تخص شقيقته، وحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام المختلفة، تتضمن الزج باسم ياسمين عبد العزيز، كما توعد المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تم مخالفة الأمر.

وبدورها نشرت ياسمين عبد العزيز صورة من بيان محاميها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر "انستغرام"، وواصلت نشر صور تحمل طابعا دينيا تطلب فيها من الله أن يعوضها، كما نشر شقيقها وائل البيان عبر خاصية الستوري على الانستغرام وسخر قائلا: "ضربني واشتكى".

وكان وائل قد اتهم شقيقته بانها تخلت عنهم قبل نحو 20 عاما، وأنه تحمل الكثير من الإهانات، قبل أن يتراجع الثنائي ويقوما بإزالة المنشورات المسيئة لبعضهما البعض، دون أن يفسرا أو يوضحا السبب الذي دفعهما لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

هذا وتصدرت ياسمين عبد العزيز الترند على مواقع التواصل بعد ان اتخذت خطوة مفاجأة والغت متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي على الانستغرام، ما اثارت التساؤلات حول وقوع الطلاق بينهما، ليخرج الفنان عن صمته عبر حسابه في إنستجرام، ونشر صورة رومنسية تجمعه بزوجته، وكتب عليها: "مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك".

كما نشر العوضي توضيحا عبر فيسبوك ان هناك خلاف بينه وبين زوجته كأي زوجين طبيعيين، وياسمين عبرت عن غضبها بشكل عفوي وتلقائي بعيدا عن النجوميه، وتابع: "فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي".