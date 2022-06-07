وزيرة الثقافة تستقبل وفدا فرنسيا يضم عضو مجلس الشيوخ خلال زيارتها للقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:22 صباحاً - استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفدا من فرنسا يضم السيدة كاثرين مورين ديسايي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة المصرية الفرنسية به ورئيسة لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمنطقة نورماندي وبصحبتها مارك باريتي سفير فرنسا بمصر ، كريستين دورفيل نائب المدير العام لمنطقة نورماندي والمسئولة عن التدريب والثقافة والشباب والرياضة ، ديفيد ريجنر ملحق التعاون الثقافي بالسفارة الفرنسية ، رافاييل جيرار مدير مسرح riv gauche وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية .

وتناول اللقاء مناقشة عدة مشروعات ثقافية وفنية مشتركة حيث طلب الجانب الفرنسي تقديم عرض مسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير رحله في الشرق وتم اقتراح اقامته في احد المواقع الآثرية منها اسوان او معبد ابو سمبل او الاقصر بالتزامن مع تعامد الشمس .

وخلال اللقاء أشادت عبد الدايم بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما فى المجالات الثقافية والفنية خلال عقود مضت والتى توجها عام الثقافة المصري الفرنسي 2019 ، مشيرة إلى الطابع المميز للإبداع الفرنسي بمختلف صوره ، وأضافت أنه تم الاتفاق على البدء فى دراسة واعداد مجموعة من المشروعات الفكرية والفنية بين الجانبين مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دوراً هاما فى تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي فى المجتمعات .

من جانبها قالت كاثرين مورين أن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع مؤكدة انها لعبت دورا مؤثرا فى تكوين ثقافات مختلف المجتمعات ، واكدت متابعتها للأنشطة الفكرية والفنية المصرية التى شهدت مؤخرا حالة من التوهج ، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ مشروعات إبداعية تبادلية تليق بالعمق الحضارى للبلدين .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبين الهدايا التذكارية التي تعبر عن الآرث الثقافي لكل من مصر وفرنسا .