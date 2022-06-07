انت الان تتابع خبر اتفرج – زهرة الربيع درة تبرز كافة مفاتنها وجمالها بفستان مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي ترتدي حيث ارتدت فستان من اللون الأببض المورد ومكشوف من منطقة الأرجل والأكتاف والصدر مع ارتداء حذاء من اللون النبيتي، اما من الناحية الجماعية فقامت الفنانة في أستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفينونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : يا زهرة الربيع – البطل حجي – الحلوة من غير مجهود -اوعي وشك… العسل وصل- لي بس كده لي بس.