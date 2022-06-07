انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تستفز الجمهور بوصلة رقص بملابس غير متوقعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل منزلها، مرتدية فستان من اللون الأسود والذي يشبه قميص النوم لأنه مكشوف من منطقة الصدر والأرجل, وتستعرض مفاتنها بالرقص بطريقة مثيرة، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : ربي يهديك مدام فيفي قبل أن يفتكرك….نوغمالمو لما تشوفي نتاجك من الفنانين الي ماتو تتعضي لكن لا حياة لمن تنادي-ايه الي انتي لابساه ده.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.