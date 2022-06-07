انت الان تتابع خبر تعليق يريح القلب من أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز.. بعد اخبار الانفصال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد العوضي بالكشف والتعليق على حقيقة الخلاف الذي حدث بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

تعليق يريح القلب من أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز ويتفاعل معه الجمهور

ودون أحمد العوضي منشور له، قائلاً “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

ياسمين عبد العزيز تطلب العوض من الله سبحانه وتعالى

وشاركت في وقت سابق الفنانة ياسمين عبد العزيز منشور جدد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام، وذلك بعد انتشار أخبار حول انفصالا عن زوجها أحمد العوضي، وقالت “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”، وأصبح أسم النجمين تريند في الساعات الأخيرة الماضية.