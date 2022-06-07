انت الان تتابع خبر هي ياسمين عبد العزيز اتطلقت؟.. جبنالكم الخلاصة والحقيقة كاملة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد ظهور صورتها الأخيرة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي المخصص للصور والفيديوهات “انستجرام”، ونشرت صورة لها على سرير من داخل أحد المستشفيات، وهذا ما دل على أنها تعرضت إلى أزمة صحية.

مرض ياسمين عبد العزيزوشغلت ياسمين عبد العزيز الرأي العام والوسط الفني منذ فترة وصلت إلى عام، وهذا بسبب تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة والكثي من المضاعفات الخطيرة الخاصة بها، واضطرت إلى السفر لخارج مصر لتستكمل علاجها، وكتب على أخر صورة نشرتها وهي بوجه حزين قائلة “أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة”.

هي ياسمين عبد العزيز اتطلقت؟ الحقيقة كاملة

وأصبحت هناك الكثير من الدلالات التي اتجهت إلى احتمالية وقوع الطلاق بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومن أبرزها اختفاء العوضي عن التعليق على أزمة ياسمين الصحية والتواجد بجانبها وظهر في الخارج بمفرده بدون اهتمام بمرضها.

والدليل الثاني الذي يؤكد طلاقهم هو قيام ياسمين بإلغاء متابعة حساب العوضي على انستجرام، وهذا يأتي بالتزامن مع نشرها العديد من الصور من داخل المستشفي، وكتبت في منشور آخر دعاء تطلب فيه العوض من الله سبحانه وتعالى.