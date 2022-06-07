رحيل ذكري تعلن مقايضت ”محمد الشقنقيري” لنكران زواجهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أعلنت عارضة الأزياء رحيل ذكري عن مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.

وتبرأ الفنان محمد الشقنقيري من عارضة الأزياء رحيل ذكري ادعت، بعد إعلان أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

ونشرت رحيل ذكري على "إنستجرام" فيديوهات تجمع بينها وبين الشقنقيري، وعلقت عليها قائلة: "ما أظنش إن الفيديوهات كمان مفبركة كما ادَّعى" في إشارة إلى تصريح الشقنقيري بأن الصور التي تجمع بينهما مفبركة.

وأعلنت عارضة الأزياء عن مقاضاة ”الشقنقيري“ قائلة: ”بالفعل قمت بمحضر تشهير بيا وأولادي بسبب نكران الزواج مني“.

كما كتبت تعليقًا على الفيديو قائلة: ”اللي مش قد زواج ثاني وبيخاف ما يعملهاش.. اللي مش هيكون قد المواجهة ما يبهدلش بنات الناس معاه“.

وفاجأت رحيل ذكري الجمهور، بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“.

ونشرت عارضة الأزياء مجموعة صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

ومن جانبه أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن عارضة الأزياء رحيل ذكري، والتي زعمت انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري، وذلك بعد علاقة عاطفية وزواج دام لفترة طويلة.

وقال: إن هذه الصور مفبركة، وأنه تقدم ببلاغ لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي ضد عارضة الأزياء.