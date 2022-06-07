10 أغانٍ جديدة لـ أمير عيد ضمن أحداث مسلسل ريڤو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - تعرض منصة Watch it الفترة الحالية مسلسل "ريڤو" أحدث أعمالها الأصلية، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها "ريڤو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012