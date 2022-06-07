10 أغانٍ جديدة لـ أمير عيد ضمن أحداث مسلسل ريڤو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - تعرض منصة Watch it الفترة الحالية مسلسل "ريڤو" أحدث أعمالها الأصلية، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها "ريڤو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها.
ويجسد الفنان أمير عيد ضمن أحداث المسلسل شخصية شادى أشرف مطرب فرقة ريڤو .
ويقدم أمير عيد 10 أغان جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي ..
الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.