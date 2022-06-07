أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز: اللي بيني وبينك أكبر من أي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 صباحاً - كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العوضي في منشور له: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز: مهما يحصل بنا هتفضلي كل حاجة

وسبق أن شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد انتشار أنباء انفصالها عن احمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”.