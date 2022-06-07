تزوج 39 امرأة بينهن فنانات كبيرات : حكاية المطرب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد الزيجات .. لن تصدق من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنان مغمور عُرف بعشقه للنساء، لم يتوان عن التقدم بالزواج من أي إمرأة تعجبه، حتى تخطت عدد زيجاته 39 زيجة منهن فنانات شهيرات، على رأسهن "أسمهان"، والمطربة الشعبية "فاطمة عيد".

ولد الفنان الشعبي الراحل فايد محمد فايد، عام 1928 فى إحدى قرى مدينة ميت غمر بمحافطة الدقهلية وتوفي عن عمر يناهز الستين عام، كان دائم الترحال بين محافظات الجمهورية للغناء في "الأفراح والمناسبات"؛ وشارك في عدد من الأفلام على رأسهم "البؤساء"، و"الطاغية"، و"لمن تشرق الشمس"، كما غنى اعنية سلامات في فيلم "خطف مراتي".

بقي محمد فايد مطرباً مغموراً وطواه النسيان منذ أواخر الخمسينيات، وقلما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام أو إذاعة أغانيه، زواجه الأشهر كان من المطربة أسمهان، ولكنه كان زواجًا صوريًا لمدة 20 يوم فقط؛ فبينما كانت أسمهان تقيم في القدس وتعمل جاهدة على الرجوع إلى مصر تصادف وجود "فايد"في القدس في عام 1942 لإقامة حفلاته هناك، وجدت حينها "أسمهان"، الحل الأنسب بالزواج من محمد فايد شكلياً للتمكن من العودة لمصر.