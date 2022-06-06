أروى اليمنية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب وطنها: “موجود بالقلب وغير موجود بالواقع” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تأثرت الفنانة اليمنية أروى في أحدث لقاء تليفزيوني لها بسبب وضع اليمن، والمأساة التي يمر بها وطنها، حتى إنها انهارت في البكاء بسبب غياب الدولة التي تستطيع أن تقدم الدعم لهم وتتمكن من العيش فيه.

عبرت أروى عن حزنها بسبب حال وطنها اليمن وما يمر به من صراعات داخلية، وقالت: “اللبناني دائماً يملك بيتاً في الضيعة نحن لا يوجد لدينا ضيعة اللبناني يبني بيتا ليرجع لبلده نحن لا يوجد لدينا هذا الأمل يعني نحن مقطوع عندنا الأمل أن نرجع نستقر في بلدنا”.

أروى تبكي على حال وطنها اليمن

وأضافت في حديثها مع تلفزيون “الحرة”: للأسف في ناس كثيرة يستبدلون جنسياتهم ويستغنون تماما عنها وبخبوا أن أصلهم من اليمن ومعهم حق ما ألومهم مش لأنه اليمن لا تشرفنا أن ننتمي لها ولكنهم يحتاجون دعما من مكان آخر يحتاجون الدعم اللي ما عندنا دولة تقدمه لنا”.

وفسرت أروي معاناتها كمواطنة يمنية في كلمات بسيطة، قائلة: “الوطن في قلوبنا ولكن على الأرض بالنسبة لنا غير موجود فقصة إنه انتي تفكرين أنه أنا لما أكبر لازم أرجع بلدي مش موجودة عندنا”.

شعرت أروى بحسرة لما يمر به وطنها اليمن السعيد، بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المناطق، وأعلنت أنها تبحث دائماً عن الاستقرار، وأوضحت:”أنا أفكر يكون عندي بيت في دبي ويكون عندي بيت في السعودية ولكن ولا مرة خططت أن يكون عندي بيتاً في اليمن رغم عشقي لبلدي وعشقي لأرضي”.

أغنية قلبي للفنانة أروى

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أروى الفنية كانت أغنية “قلبي” التي شاركتها مع جمهورها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

قدمت أروى أغنية “قلبي” لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي، ومن ثم أصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.

يذكر أن أغنية “قلبي” من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.