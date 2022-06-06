بعد 51 سنة عزوبية.. زواج مصطفى شعبان يشعل مواقع التوصل.. والمفاجأة في هوية عروسته النجمة الشهيرة!

الرياض - محمد الاطلسي - لاحقت شائعات الزواج الفنان مصطفى شعبان والراقصة صافيناز، بعد أن انتشرت بعض الصور لهما على مواقع التواصل ظهرا فيها بالزي الرسمي لحفل الزفاف. نشرت صافيناز عددا من الصور لها برفقة شعبان، وهي مرتدية فستان زفاف وتاج، بينما كان يرتدي الثاني بدلة الفرح، وردت على تعليقات المتابعين التي باركت لهما الزيجة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن هذه الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا، تعود الى مشاهد حفل زفاف جمع بين مصطفى وصافينار بمسلسل "أبو البنات" الذي عرض على الشاشة منذ 5 سنوات، وتم تصوير هذه المشاهد في مدينة شرم الشيخ، وجسدت صافيناز ضمن أحداثه دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها. وقبلها بسنوات، نفى الفنان مصطفى شعبان شائعة زواجه من المطربة اللبنانية قمر بعد انتشار الشائعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً في تصريح صحفي إنها "شائعة عارية تماماً من الصحة"، مؤكداً أنه "لا يعرف قمر معرفة شخصية". وقال شعبان إنه "إذا أقدم على مثل تلك الخطوة، لن يخفيها، وسيقوم بإعلانها عبر الوسائل الإعلامية، لأنه لا يحبّ الاسرار، خاصة أن الزواج أمر شرعيّ، ولا يمكن أن يلومه أحد عليه". على الرغم من زواجه بأربع في مسلسل «الزوجة الرابعة» الذي قام ببطولته، الا ان الفنان مصطفى شعبان البالغ من العمر 50 عاما غير متزوج.