الإيسيسكو ترحب بإعلان السعودية تنظيم أول بينالي للفنون الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:28 مساءً - رحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيمها الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، تحت عنوان "أول بيت" في مدينة جدة خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 أبريل 2023.

كانت مؤسسة بينالي الدرعية أعلنت إقامة الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، وأنه سيشرف على التنظيم فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية.

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وحسب إعلان المؤسسة السعودية، سيحتوي الموقع على قسم يمتد على مساحة 70 ألف متر مربع، أُنشئ خصيصاً ليضم المرافق المخصصة لاستضافة فعاليات البينالي، وتشمل قاعات المعرض، والمسرح، والمسجد، والورش الفنية، وقاعات الندوات، التي ستقام فيها مختلف أنشطة البرنامج الثقافي التابع للبينالي، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

يذكر أن "بينالى" كلمة إيطالية الأصل تعني معرضا دوريا يقام كل عام أو كل عامين، ويشمل مهرجانا فنيا لكل الفنون (نحت- تصوير- فوتوغرافيا- جرافيك- فيديو- أعمال مركبة- المجسمات).