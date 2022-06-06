ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 02:30 مساءً - ردت النجمة،ياسمين عبد العزيز،علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع الانستجرام :"اتوكس انت ياللي بعت أخدتك واخدت عربية مرسيدس".

وكانت قد ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيزمتابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.