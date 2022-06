حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 12:32 مساءً - حصدت النجمة جينيفر لوبيز جائزة Generation Award فى حفل توزيع جوائز MTV الذى أقيم مساء أمس الأحد .

كما حصدت جائزة أفضل أغنية عن أغنية "On My Way" من فيلمها "Marry Me".

وخطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار وتألقت على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز MTV ،بإطلالة من توقيع روب زنجاردى .