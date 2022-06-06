هيدي كرم تتألق في أحدث جلسة تصوير أغنية شاكيرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 11:22 صباحاً - شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم في الفيديو من أحدث جلسه تصوير لها علي موتوسيكل مع اغنيه شاكيرا مما اثار اعجاب متابعيها .

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.