مخرج مسلسل الثمانية:واجهنا صعوبة بسبب كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 10:25 صباحاً - حددت منصة شاهد vip يوم 8 يونيو القادم موعدا لطرح أولى حلقات مسلسل الثمانية، على أن يتم عرضه بشكل أسبوعي.

وكشف المخرج أحمد مدحت كواليس تحضير المسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب أحمد مدحت: حقائق عن الثمانية، أول جلسة جمعتني مع المستشار تركي آل الشيخ كانت يوم ٢٠٢٠/١١/١٩ و من وقتها بدأت الترتيبات و التحضيرات لمسلسل الثمانية و اشترك في هذا العمل ٢٢ جنسية مختلفة !! سواء أمام أو خلف الكاميرا .".

وأضاف أحمد مدحت :"استمر التصوير ١٠٠ يوم ( ١١ حلقة ) و تم التصوير بكاميرا Arri mini Alexa LF و العدسات Cookes Full - frame x 1.8 Anamorphic ، تم التصوير في أماكن متعددة بالقاهرة بالإضافة إلي ليل / باريس ( فرنسا ) و مراكش ( المغرب ) .

وتابع المخرج أحمد مدحت: استمر المونتاج حوالي ١١ شهرا و من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا في العمل ده الكورونا و المحاذير اللي كانت عاملاها الدول عشان الكورونا و مستجداتها و ده وقف الشغل كتير بالإضافة إلى الترتيبات نفسها.

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، ويبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيما بعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والإثارة، حيث ظهر الفنان آسر ياسين في مشاهد انفجارات وتبادل إطلاق نار.